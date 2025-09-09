В Бачево празнуваха на обща трапеза с цифула, мечканъ, бракадан… с песни и хора

Бачево посвети на великия ден на съединението своя красив празник – „Бачево празнува“. Цял ден, от сутринта до вечерта, се редуваха събития – с песен, с жар, с любов, с почит към миналото и историята, но и с акцент към младите и бъдещето на Бачево.

За трета поредна година стадионът и селото се оживиха от много и красиви събития: от спортни състезания до творчески срещи, от концерти – до огромно общо хоро на участници и изпълнители.

Специален гост на празненствата бе бачевецът с европейското злато в канадската борба Иво Рашев. Беше организирана томбола, а събраните средства ще се изразходват за преобразяване на обществени и исторически пространства…

Кулинарната изложба „Вкусът на традицията“ с автентични местни специалитети като цифула, траен, мечкань, курбан с булгур, бракадан и още много други покани гостите на уникалната трапеза на Бачево. Националното хайдушко движение представи оръжия и разказа за знайни и незнайни борци за свобода.

Музикалната сцена оживя с участието на самодейни състави от Бачево и региона, а песните и изпълнението на родения в Бачево Никола Тодоров, на обичаната Кинче Вълчева и темпераментната формация „Михайлов“ вдигнаха присъстващите на огромно хоро.

Гости на празника бяха Светослав Дяков, който сподели своята „формула на успеха“, и д-р Анелия Овнарска-Милушева, познавач на традициите и водеща на събитието.

Празника споделиха кметът на община Разлог Красимир Герчев, зам. кметовете Славчо Фарфаров, Христо Зайков и Гергана Костова, народният представител Иван Герчев, кметове на населени места, жители и гости на село Бачево.

В словото си кметът на село Бачево Росица Чатлабашева поздрави жителите и гостите, благодари за финансовата подкрепа на кмета на община Разлог Красимир Герчев, без която празникът нямаше да бъде толкова богат. „Бачево празнува“ – каза още тя – е символ на мерак, красота, рюдолюбие и идентичност”.

В своето приветствие кметът на община Разлог Красимир Герчев поздрави организаторите и домакините и пожела здраве и благоденствие, като подчерта, че пътят Разлог – Бачево ще бъде готов до края на ноември.

„Бачево празнува“ се превръща в нов и модерен празник – сподели Красимир Герчев след събитието. – Празник, който обединява, който вдъхновява младите, събира на едно място всички възрасти, почита традициите, но и гледа към бъдещето”, каза още кметът на община Разлог.

ИВАН ИВАНОВ





