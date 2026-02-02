В благоевградското с. Дренково посрещнаха Трифон Зарезан с греяна ракия и домашни вкусотии

С питки, баници, торти, тънки мезета и туршии, всичко домашно производство, отрупаха вчера трапеза в кмеството по случай Трифон Зарезан жителите на благоевградското село Дренково. Сланинка зацвърча в тигана още преди обяд и „развали въздуха“, докато постояните 25-30 жители се събираха да отбележат заедно празника, а в края на печката поддържаха температурата на джезвето с греяна ракия за ценителите.



Доайенът на сбирката Ботьо Тренчев дойде пременен в носия специално за празника, а както се разбра по-късно, бе подготвил и дълга реч, изпъстрена с шеги и закачки към комшии и съселяни /сн. 1, 2/.

Удобството на всички присъстващи „избра“ лозето на Васко магазинера /сн. 3/, което е до кметството, за сцена на ритуала, а главната роля със задача да зареже асмата се падна на Ботьо.



Кметът Кирил Ивановски /сн. 4/ се бе погрижил барът да разполага и с по-изискани питиета и щедро наливаше уиски на любителите му, докато пенсионираната финансистка Оля Календерска, по-известна сред местните като неуморен малинопроизводител /сн. 5/, раздаваше големи късове баница с пожелание за здрава, успешна и плодовита нова стопанска година.

Празникът продължи до късния следобед с наздравици и веселба.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА