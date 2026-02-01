С руйно вино и много настроение Брежани отпразнува в аванс Трифон Зарезан

В аванс жители и гости на село Брежани почетоха празника – Трифон Зарезан. Още с първите слънчеви лъчи селото се изпълни с празничен дух. С домашно руйно вино, приготвено с грижа и майсторство, с топли питки и богати погачи, отбелязаха празника в селото така, както повелява традицията – с щедрост и споделена радост. На дълги общи трапези се събраха млади и стари, за да вдигнат наздравица за плодородие, здраве и берекет, както и за още по-богата лозарска година.

Грижовен домакин на празника бе кметът на село Брежани Петьо Борисов, който се бе погрижил нищо да не липсва на присъстващите – от виното и хляба, до празничната атмосфера. Благодарение на неговите усилия и на активността на местната общност, Трифон Зарезан в Брежани се превърна в истински празник на българския дух.



Сред празнуващите бяха и кметът на община Симитли Апостол Апостолов, както и кметове на населени места от общината, които също уважиха празника и споделиха радостта.

Трифон Зарезан отново доказа, че виното не е просто напитка, а символ на сплотеност, труд и надежда. А в Брежани празникът бе отбелязан така, както само истинските пазители на традициите умеят – с мерак, любов и големи сърца.