В благоевградското 9 ОУ разкриха щат за шофьор на училищен автобус с 1250 лв. заплата, назначиха и 5-има нови учители

Щат за шофьор на училищен автобус разкриха в благоевградското 9 ОУ „П. К. Яворов“. Необходимостта от новото работно място е породено от факта, че през лятото със заповед на министъра на образованието Красимир Вълчев на училището е предоставен чисто нов автобус. Той е 32-местен и с него ще пътуват учениците от съседните населени места, обучаващи се в 9 ОУ, което е средищно и е първата образователна институция в община Благоевград със собствен автобус.

Василка Величкова



„Повечето училища в общината са средищни, но вероятно колегите се страхуват да имат такава придобивка, защото тя е свързана с поддръжка, разходи за гориво, заплата… В крайна сметка обаче нали затова са делигираните бюджети – човек да може правилно да планира и разходва средствата“, посочи директорката Василка Величкова. Тя коментира, че за мястото е имало двама кандидати, като е предпочетен родител на ученик от училището, който е професионален шофьор. Новоназначеният служител е на изпитателен срок до края на октомври и в този период заплата ще му бъде 1250 лв., а след това 1363 лв., колкото е най-ниското трудово възнаграждения в 9 ОУ за непедагогически специалисти. Във връзка с новата придобивка директорката сподели, че ще бъдат изготвени два маршрута – от и за съседното село Изгрев и за Бело поле. Децата, които са на целодневно обучение, ще се извозват сутрин и следобед, а тези, които не са на занималня, ще се прибират на обяд. Важно уточение е, че автобусчето ще се ползва само и единствено от ученици на 9 ОУ, като съгласно изискванията ще бъдат осигурени и пътуващи учители.

Новата придобивка на 9 ОУ – чисто новият автобус



Наред с шофьора, за новата учебна година в училището са назначение и 5-има нови учители. Колективът се увеличава, тъй като е регистриран 15 % прираст на ученици и в 9 ОУ вече ще се обучават 231 ученици, вместо досегашните 201. Те са разпределени в две подготвителни, два първи класа с 45 деца, също два втори класа…

„Има семейства, завърнали се от Англия, Германия, Италия, които записват децата си тук – от подготвителната група до 7 клас“, констатира В. Величкова и допълни, че всички паралелки са пълни. От тази година в училището в квартал „Ален мак“ се въвежда обучение /разширена подготовка/ по компютърно моделиране в 1 и 2 клас, като това е насочено към кандидатстването на 9 ОУ за иновативно училище. Съществен акцент е и че през тази учебна година ще бъде отбелязана 40- годишнината от основаването на училището. Във връзка с това ще бъде открит нов СТЕМ център. Предстоят и дейности и инициативи, които ще бъдат обсъдени и утвърдени на педагогически съвет днес /11.09./.

А иначе учебната година ще бъде открита на 15. 09. от 9:30 ч. Тогава отпред ще бъде паркиран и новият училищен автобус.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА





