В благоевградското III ОУ разкриха втори щат за зам. директор по учебната дейност, назначиха охранител, преобразуваха учителската стая в класна

Школото преминава на едносменен режим, икономисват от топлина и светлина

Втори щат за зам. директор по учебната дейност разкриха в благоевградското III ОУ „Димитър Талев“. На поста е назначена учителката по история Ваня Крънжилска.

Припомняме, че след спечелен конкурс от началото на месец септември начело на училището застана Васил Чолаков. Самият той дълги години бе заместник- директор по административно-стопанската дейност /АСД/ и подпомагаше работата на директора Михаил Спасов, който се пенсионира. Заместник-директор по учебната дейност /ЗДУД/ беше и продължава да е Еленко Велков, като сега има още една такава длъжност.

Директорът В. Чолаков показа преобразуваната учителска стая /сн. 2/, в която сега се обучават ученици от 3 „г”



„Разкриването на втори щат е продиктувано от ангажиментите, свързани с учебния процес и преминаването на едносменен режим“, коментира В. Чолаков и допълни, че е информирал колегите си, включително и на педагогически съвет, че няма да има зам. директор по административно-стопанската дейност, като работата за тази длъжност ще бъде разпределана и съответно поета от самия него и от административния секретар на III ОУ. Така, както коментира директорът, ще се спестят средства от училищния бюджет. Що се касае до избора на нов зам. директор по УД, Чолаков бе категоричен, че е нямал колебания. Акцентира и че учителката Ваня Крънжилска е утвърден педагогически специалист с над 20-годишен стаж, като само за последните 8 години повече от 25 нейни ученици са класирани и се представят повече от отлично на националния кръг на олимпиадата по история.

През юни м.г. кметът М. Байкушев награди учителката В. Крънжилска и нейните ученици заради високи успехи в националния кръг на олимпиадата по история и цивилизация

„Решението ми е обмислено и е взето самостоятелно“, държеше да отбележи ръководителят на III ОУ.

Наред с вече несъществуващия щат за зам. директор по АСД пари ще се икономисват и от преминаването на едносменен режим, най-малкото защото училището няма да свети и да се отоплява по 11-12 часа на ден. Така важната тема бе заложена като първа точка в концепцията за развитието на образователната институция, която В. Чолаков представи и защити по време на конкурса за поста. От началото на настоящата учебната година 667-те ученици учат само сутрин, а междувремено много хора продължават да се чудят как точно се е случило преминаването на една смяна. Важно е да се отбелжи, че до миналата учебна година паралелките бяха 29. Тогава основно образование завърши последният випуск от 5 паралелки със седмокласници. Преди години приемът в 1 клас бе редуциран от 5 на 4 паралелки и сега всички випуски са с по толкова паралелки, или общо 28 за училището. Наред с промяната на дневното разписание и започването на учебните часове от 8:00 за 3-7 клас и 8:10 за първокласниците и второкласниците, са направени и преобразувания. Досегашната учителска стая е транформирана в класна стая и в нея са настанени учениците от 3 „г”, с класен ръководител Маргарита Бумбарова. За да има къде да си почиват, за педагогическите специалисти е осигурена стая на третия етаж, която преди това се е ползвала като читалня. Стая е освободена и след като четвъртокласниците на II ОУ бяха преместени в V СУ, а м.г. целодневното им обучение бе в III ОУ.

Охранителят по време на изпълнения на служебните си задължения вчера



„Това е: 28 паралелки, 28 класни стаи“, констатира директорът и съобщи друга важна новина. След сключен договор с фирма в училището вече има охранител. Той е на пълен работен ден и осъществява контрол по отношение на пропускателния режим.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА