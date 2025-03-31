В Благоевградско задържаха трима пияни и дрогирани шофьори

От полицейски служители на ОДМВР-Благоевград са задържани следните водачи на ППС, шофиращи след употреба на алкохол:

На 26.03.2025 г. около 10:46 часа по ул. „Панаирска ливада“ в гр. Гоце Делчев, 59-годишен мъж от с. Балдево е управлявал лек автомобил „Ситроен Саксо“ с наличие на 1,49 промила алкохол в издишания от него въздух.

На 27.03.2025 г. около 13:35 часа по ул. „Свобода“ в гр. Сандански, 48-годишен от с. Вълково, общ. Сандански е управлявал лек автомобил „Фолксваген Джета“ с наличие на 1,37 промила алкохол в издишания от него въздух.

На 28.03.2025 г. около 16:15 часа по пътя между с. Господинци и с. Буково, 41-годишен от с. Филипово, общ. Банско е управлявал лек автомобил „БМВ“ с наличие на 1,98 промила алкохол в издишания от него въздух.

Лицата са задържани със заповед за задържане до 24 часа. Образувани са досъдебни производства.





