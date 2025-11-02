В Благоевград започна четвъртото издание на Балканския театрален фестивал

Кметът Методи Байкушев и директорът на ДТ „Никола Вапцаров“ Маргарита Мачева откриха четвъртото издание на Балканския театрален фестивал в Благоевград, който продължава до 7 ноември. Сцената на драматичния театър събира творци, които ще представят класически, авангардни и съвременни постановки, показващи разнообразието и динамиката на театралното изкуство.

„Изключително сме щастливи да открием тазгодишното издание на Балканския театрален фестивал, защото с всяко следващо издание утвърждаваме Благоевград като сцена за големи културни събития. Имаме висока претенция, но тя е обоснована, селекцията на постановките става все по-силна с всяка година. Щастливи сме да посрещнем гостуващите трупи, защото това показва уважението на хората, които се занимават с това изкуство, към нашия фестивал. Особено значимо е, че за първи път на българска сцена се представя спектакълът „Дракула“. Гордеем се, че ние като домакини имаме честта да го покажем тук, и поздравявам директора за този успех. Пожелавам на всички да черпим вдъхновение и духовна храна през следващите седем дни“, каза кметът Методи Байкушев в приветствието си към участниците и гостите.

Балканският театрален фестивал представя трупи и режисьори от България, Сърбия, Северна Македония и Румъния.

Фестивалната програма започна с постановката „Евангелие по Ф. М. Достоевски“ на Сръбския народен театър – Нови Сад, поставена от един от най-значимите европейски режисьори Йерней Лоренци. Спектакълът представлява поетична сценична мозайка, която вплита ключови мотиви и фрагменти от творчеството на Достоевски и превръща текста в ритуално сценично преживяване.

В следващите дни зрителите могат да видят още:

2 ноември, 19:00 ч.

„Дракула“ по Брам Стокър – реж. Стайко Мурджев, ДТ „Никола Вапцаров“ – Благоевград

(в ролите: Койна Русева като Дракула и проф. Ван Хелсинг)

3 ноември, 19:00 ч.

„Медея“ по Еврипид – реж. Деклан Донелан, Народен театър „Иван Вазов“

4 ноември, 19:00 ч.

„Кой уби баща ми?“ по Едуард Луи – реж. Андрей Маджери, Театър „Метрополис“ – Букурещ

5 ноември, 19:00 ч.

„Слепците“ по Морис Метерлинк – реж. Кендрим Рияни, Турски театър – Скопие

6 ноември, 19:00 ч.

„Велика“ от Тони Макнамара – реж. Стайко Мурджев, Малък градски театър „Зад канала“

7 ноември, 19:00 ч.

„Жената на Хасан ага“ – реж. Андраш Урбан, Театър Нови Сад – Сърбия