В Благоевград и Гоце Делчев: Полицията спипа двама с вейпове с канабис

От полицейски служители на 02РУ-Благоевград е задържан 38-годишен мъж от с. Еленово, общ. Благоевград, след като около 13:00 часа на 14.08.2025 г. в района на ул. „Г. Андрейчин“ в гр. Благоевград, у него са намерени две вейп устройства, съдържащи общо около 54,70 грама течност, реагираща положително на канабис. За случая е уведомена РП-Благоевград. Работата продължава.

В обедните часове на 14.08.2025 г. в района на ул. „Драма“ в гр. Гоце Делчев, от полицейски служители на РУ-Гоце Делчев е проверен 20-годишен мъж от града. У същия е открито електронно устройство за пушене, съдържащо около 38,8 грама течност, която след направен полеви тест е реагирала положително на канабис. Той е задържан със заповед за задържане до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство.





