В Благоевград: Кметът и председателят на ОбС предлагат улица „Промишлена“ да носи името на Леон Ламуш

Улица „Промишлена“ да бъде преименувана на булевард „Леон Ламуш“. Това предлагат на Общински съвет – Благоевград кметът Методи Байкушев и председателят на ОбС Антоанета БогдановаВ мотивите на предложението си те посочват, че при създаването си улицата е попадала в промишлена зона, но след приемането на Общия устройствен план голяма част от трасето вече е в жилищна зона, което е предпоставка за промяна на наименованието ѝ.

Предложението е пътната артерия, която в момента се изгражда, да носи името на първия почетен гражданин на Благоевград. Леон Ламуш е общественик, журналист и автор на книги за българската история. Като почетен генерален консул в Париж Ламуш активно защитава интересите на България, настоява за облекчаване на репарационните задължения и за осигуряване на егейски излаз за страната. През 1933 г. признателното население на Горна Джумая го удостоява със званието „почетен гражданин“.

Изграждането на новата улица ще бъде завършено през есента на настоящата година.

Пътят ще свързва бул. „Димитър Солунски“ с кварталите „Еленово“ и „Ален мак“, което ще облекчи значително автомобилния трафик от централната градска част към тях и към част от селата в общината, както и в обратната посока. Движението на пешеходците също ще бъде улеснено.





