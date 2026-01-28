В Бобов дол ще разгледат отчета на кмета Елза Величкова и дали през Големо село да премине 110 kV кабел за батерийното стопанство на ТЕЦ-а

Местният парламент в Бобов дол ще реши дали да приеме годишния отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2025 година. Докладната записка е входирана от кмета адв. Елза Величкова и се очертава като една от най-интересните точки на предстоящото първо редовно заседание на Общинския съвет през 2026 година. Документът обобщава дейността на администрацията, свързана с управлението, отдаването под наем и разпореждането с общински имоти и реализираните приходи за бюджета.

Местните народни представители ще обсъдят и годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2026 година, която очертава бъдещите действия по стопанисването и управлението на общинското имущество.

Общинските съветници в Бобов дол /сн. 1/ ще разгледат годишния отчет на кмета адв. Елза Величкова /сн. 2/



Друга от важните точки, попаднали в дневния ред, е предложението за даване на съгласие за учредяване на безвъзмездно право на преминаване на подземно кабелно трасе. То е 110 киловолта и трябва да бъде поставен под землището на бобовдолското Големо село. Съоръжението е необходимо за реализацията на инвестиционния проект за изграждането на батерийно стопанство на територията на ТЕЦ „Бобов дол“.

В дневния ред на предстоящата сесия, насрочена за 29 януари от 10 часа, е и избирането на съдебен заседател за Окръжен съд – Кюстендил.

ДИМИТЪР ИКОНОМОВ



