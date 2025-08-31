В Бобошево получиха благословия от патриарх Даниил

Храмът „Успение на св.Богородица“ в Бобошево се изпълни с миряни за патриаршеската литургия за празника Полагане честния пояс на Пресвета Богородица, която отслужи патриарх Даниил. Местните в района са радостни от посещението на Негово светейшество, което се случва за пръв път. Заради родното място на св.Иван Рилски – с. Скрино, което е в общината, Бобошево е наричано българският Йерусалим.

В добре поддържания храм, с уникални стенописи с лика на светците, влязоха десетки.

Бобошевец отбеляза:

„Живот и здраве, има още време да се доказва. Да обикаля, да успокоява хората, да им помага да живеят по-добре“.

От амвона патриарх Даниил благослови присъстващите вярващи.






