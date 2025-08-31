В Бобошево посрещат патриарх Даниил

Патриаршеска Св. литургия за празника Полагане честния пояс на Пресвета Богородица ще отслужи Негово светейшество патриарх Даниил в храма „Успение Богородично“в гр. Бобошево. Посрещането на патриарха ще стане пред храма в 8:30 ч., а литургията ще започне около 9 ч.

Заради родното място на св.Иван Рилски – с. Скрино, което е в общината, Бобошево е наричано Българският Йерусалим. Досега обаче патриарх в градчето не е идвал, отбелязва кметът на Общината Стефан Тачев. Той очаква местните хора, гости от района, да изпълнят храма.





