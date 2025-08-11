В. Василев, директор на РСПБЗН Благоевград: Кугър“и двата шведски самолета работят, за да спрат огъня да навлезе в НП „Пирин“

В Пиринско се възобновиха няколко огнища на пожарите – край Сандански и край Струмяни. Огънят бавно върви към териториите на Национален парк „Пирин“, които са труднодостъпни и гасенето там би било много по-сложно. На терен работят хеликоптер „Кугър“, заедно с двата шведски самолета, за да спрат огъня да навлезе в парка. Повече от 160 човека продължават борбата с огъня в Пирин, съобщи Валентин Василев, директор на РСПБЗН Благоевград. От пожарната служба посочиха, че очакват да се включат още доброволци и уточниха, че помощта по въздух ще бъде използвана и утре.

Според директора на ДГС Струмяни Иван Ризов едното огнище е почти на границата с Националния парк. „Развитието на пожара не предполага опасност за населените места. Има дълбок слой мъртва горска постилка, който тлее и под земята огнищата се развиват – по корените“, обясни Ризов.

Старши комисар Николай Николов заяви, че премиерът Росен Желязков е разпоредил създаването на работна група между Министерство на вътрешните работи, Министерство на транспорта и съобщенията и Министерство на отбраната, която да предложи най-ефективен начин за създаване на допълнителен капацитет за гасене от въздуха и въвеждането на повече хеликоптери.

България остава в плен на огнените стихии. 51 са пожарите на територията на България от началото на деня. 10 от тях са напълно погасени. Няма непосредствена опасност за населените места. Големи огнища има все още в два региона – край Сунгуларе и в Пирин. В Югоизточна България все още има тлеещи огнища навътре в гората. Пожарът вече е овладян, но над 14 хиляди декара смесена гора и лозови масиви са унищожени.

Другият голям пожар в Средец вече е локализиран.

Край Сунгурларе бяха изорани специални просеки, за да могат огнеборците да стигнат до огъня. Той гори на два фронта – до селата Бероново и Скала. На пожарникарите и горските помага и въздушни техника – американски „Блекхоук“ от политона в Ново село. Шведските самолети са пренасочени към Пиринско. Засегнати са 16 000 декара площ. Бедственото положение за района остава в сила. Вероятно пожарът е възникнал поради човешка небрежност.

Пожарът в Пирин, край Сандански и Струмяни. Районите, където тлеят огнищата, са труднодостъпни и няма възможност за гасене с техника, затова то се прави само ръчно.

„Пламнал е боров масив и малко трудно се гаси на ръка. Поради тази причина днес ще ползваме и въздухоплавателно средство – хеликоптер от базата в Ново село. На този етап считаме, че е достатъчно, ако има второ – ще си пречат да работят. Не е толкова голям фронтът. Отделно, прогнозата е по-благоприятна за нас. Вчера имаше 30-40 км/ч вятър. Днес го дават до 7-8″, посочи директорът на РДПБЗН старши комисар Николай Николаев.









