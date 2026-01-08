В годината на шампионски триумф и есенен срив феновете на вълците от Първомай излъчиха най-добрите футболисти, защитник е №1

Година на шампионски триумф, последван от сериозен срив в представянето, отчитат ултрасите на футболната гордост на най-голямото петричко село „Огражден-Първомай 1955“. В средата на 2025 г. вълците спечелиха първенството в зона „Струма“ на „Б“-областната група, но последвалата редукция в състава, обусловена от раздялата по различни причини с 8 от титулярите, сякаш предначерта кошмарната есен, в която действащият първенец не приличаше на себе си и завърши на предпоследното място в края на полусезона. Дори и неприятният финал на есенния дял обаче не попречи в Първомай да организират традиционата анкета сред привържениците и да излъчат най-заслужилите футболисти за 2025 г. За първи път вотът на привържениците посочи за победител Георги Николов, който събра 27 т. Първи подгласници на левия бек, който изпъкна с постоянство в изявите си на терена, станаха халфът Динчо Георгиев /23 т./ и младият таран Атанас Тимов /18 т./, който е и голмайстор на тима с 5 отбелязани попадения. Топ 6 на призьорите допълниха Стефан Назъров /12 т./, Александър Смилков /10 т./ и Иван Цветков /7 т./, а още 9 техни съотборници получиха доверие от запалянковците, които посочиха в анкетните си карти тримата предпочитани футболисти. Андон Георгиев грабна приза за „Най-добър млад футболист“.

Кметицата на селото Сл. Филчева връчи статуетката на победителя Г. Николов Наградата на първия подгласник Д. Георгиев взе неговият вуйчо /вляво/

№3 в подредбата Ат. Тимов Най-добрият млад футбоист А. Георгиев Отново Г. Златинов от Долна Рибница /вдясно/ е най-щедрият фен на вълците и дари 250 лв., закупувайки членска карта №222 за мачовете на тима, предвождан от играещия треньор В. Кръстев

Резултатите от допитването бяха обявени на коледния банкет, на който играчи, треньори, ръководство и фенове демонстрираха своето единство и взаимна подкрепа. Наред с наздравиците и доброто настроение, в хода на тържеството трескаво вървеше продажбата на членски карти за следващия сезон, постъпленията от която са основно перо в клубния бюджет. След края на купона организаторите се похвалиха, че щедростта и ангажираността на първомайската спортна общественост са спомогнали за акумулирането на 1210 лв. и 150 евро, които автоматично влизат в касата на отбора, за да бъдат целево разходвани през настъпващата пролет, която футболното семейство на „Огражден-Първомай 1955“ очаква с надежда и оптимизъм.

СТАНЧО СТАНЧЕВ