В Гоце Делчев вдигат имотните данъци, готови с плана за какво ще изхарчат очакваните  320 000 лв. повече

От следващата година жителите на община Гоце Делчев ще плащат по-високи данъци върху недвижимите имоти и при възмездно придобиване на имущество.

Предложението за повишението бе качено от кмета на Гоце Делчев Владимир Москов на електронната страница на общината в проект на Наредба за изменение на Наредба №14 за определяне размера на местните данъци на община Гоце Делчев.

То е за изменение само на 2 члена в наредбата. В чл. 3, който гласи: „Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в размер на 1.9 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот“, промилите са сменени на 2,3.

Другото предложено увеличение е на данъка за дарение и покупка на имущество – сегашните 2 промила се променят на 3 промила върху оценката на прехвърляното имущество.

Причини, налагащи изменението на подзаконовия нормативен акт, са доста ниските им ставки в общината.

Съгласно чл. 22 от Закона за местните данъци и такси минималната ставка на данъка за недвижимите имоти е в граници от 0.1 до 4.5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимите имоти, а в Гоце Делчев в момента тя е 1.9 на хиляда.

Аналогично е положението и с другия предложен за увеличение данък. Съгласно чл. 47, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси данъкът при възмездно придобиване на имущество се определя от Общинския съвет в размер от 0,1 до 3 на сто върху оценката на прехвърляното имущество, като за община Гоце Делчев определената ставка е 2%.

Същевременно според данни от Националния статистически институт годишната инфлация, измерена с индекса на потребителските цени за 2023 г., е 4,7%; за 2024 г. – 2,2%; за 2025 към месец август – 5,3%, или при базов период от 01.01.2023 г. до 31.08.2025 г. официалният инфлационен индекс е 12,2%. Точно тази инфлация е посочена от кметската администрация като причина за предложените по-високи данъци.

Друг мотив е допълнителната нормативна натовареност на общинския бюджет за 2026 г., в който трябва да се предвиди увеличението на минималната заплата с 12.6% спрямо предходната година.

„Предвид горепосоченото и вследствие на неактуализираните ставки на местните данъци от три години и направения разчет на допълнителните средства за поддържане на обновената инфраструктура на общината е необходимо да се коригират данъците. От друга страна, като се взимат предвид социалната търпимост и бавно повишаващите се доходи на населението в общината, предлагаме плавно коригиране на ставките на местните данъци спрямо сегашната им база“, обяснява мотивите Москов.

На база на извършените разчети той очаква увеличение на приходите от данъка върху недвижимите имоти с 20% спрямо отчетените за 2025 г., което се равнява на допълнителни 120 000 лв. за година. Увеличението на данъка при придобиване на имущество по дарение и по възмезден начин пък ще налее допълнително в общинската хазна около 200 000 лв.

Общинската администрация дори вече е направила разчет за какво ще изхарчи получените допълнително 320 000 лв. – за поддръжка на обновената по европейски и национални програми обществена, социална и образователна инфраструктура, за покриване на нарасналите разходи за енергия, горива, материали и труд, финансиране на дейности по благоустрояване и озеленяване и осигуряване на устойчивост на реализираните инвестиции.

Гоцеделчевци ще могат да дават предложения по новите ставките на двата данъка до 10 декември, след което проектът ще влезе за обсъждане в ОбС.

ВАНЯ СИМЕОНОВА