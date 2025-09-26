В Гоце Делчев: Започват проверки за спазване на вечерния час и забрана за алкохол на непълнолетни

Множество сигнали за нарушаването на нощната тишина и извършване на противообществени прояви от малолеттни и непълнолетни лица наложиха започване на редовни проверки от общината в Гоце Делчев.

Съгласно Закона за закрила на детето, родителите са длъжни да не допускат децата им да се намират сами през нощта на обществени места. Посочените вечерни часове в закона са: за децата до 14-годишна възраст до 20.00 ч., а за младежите от 14 до 18-годишна възраст – до 22.00 ч. вечерта. Единственият начин лица на възраст от 14 до 18 години да бъдат навън след 22.00 часа е ако са с пълнолетен придружител, който притежава подписано от родителите пълномощно.

Заради зачестили случаи на младежи в посочената възраст, които са по улиците на гр. Гоце Делчев след 22.00 часа и тяхното непристойно поведение, от общината напомнят на родителите, че са длъжни да упражняват контрол върху децата си, тъй като носят наказателна отговорност за това и подлежат на глоби.

Община Гоце Делчев започва сериозни проверки в заведения и обществени места, дали се спазва установения законов вечерен час, както и дали се спазват забраните за продажба на алкохол и тютюневи изделия на лица под 18 години. В проверките ще участват представители на всички институции – РУ Полиция, Агенция „Закрила на детето“, Дирекция „Социално подпомагане“, община Гоце Делчев и представители на учебните заведения. В случай на констатирани нарушения на родителите ще бъдат налагани санкции.





