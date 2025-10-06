В Гоце Делчев и Хаджидимово: Двама задържани, шофирали пияни

След направени проби с технически средства,от полицейски служители на ОДМВР-Благоевград са установени двама водачи на ППС, шофиращи след употреба на алкохол.

На 04.10.2025 г. около 23:00 часа в гр. Хаджидимово, 40-годишен мъж от града е управлявал лек автомобил „Опел Агила“ с наличие на 2,46 промила алкохол в издишания въздух.

На 05.10.2025 г. около 01:07 часа в района на кръстовище между бул. „Гоце Делчев“ и ул. „П К Яворов“ в гр. Гоце Делчев, 43-годишен мъж от града е управлявал лек автомобил „Хонда Джаз“ с наличие на 1,98 промила алкохол в издишания въздух.

Лицата са задържани със заповед за задържане до 24 часа. По случаите са образувани досъдебни производства.