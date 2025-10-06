В Гоце Делчев отбелязват 113-та годишнина от Освобождението на Неврокоп от османско робство с богата празнична програма

ПРОГРАМА

за честването на 113 – та годишнина от Освобождението на

гр. Гоце Делчев /Неврокоп/ от османско робство

10.10.2025 г. /петък/

Концерт на Володя Стоянов и оркестър „Щуро маке“ – „30 години съвместна творческа дейност“ със специалното участие на Бояна Карпатова.

Място: Градски парк

Начало: 18.00 ч.

11.10.2025 г. /събота/

Хоров концерт на Хора на 91-ва Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“, гр. София.

Място: изложбена зала, Дом на културата

Начало: 18.00 ч. 13.10.2025 г. /понеделник/

Изложба “Велики дни – Сломени дни. Балканските войни (1912 – 1913г.)”

Място: Общински исторически музей

Начало: 17.00 часа

15.10.2025 г. /сряда/

Безплатна прожекция на филма „Още ли бродиш, Делчев войвода“.

Място: кино „Парадизо“

Начало: 18.00 часа

16.10.2025 г. /четвъртък/

Представяне на книгите „Подарък за мама“ и „Гатанки сладкодумни за дечица умни“ с автор Иван Мишев.

Място: изложбена зала, Дом на културата

Начало: 17.30 часа

17.10.20 2 5 г. /петък/

11.00 ч. Полагане на венци и цветя на паметника на Гоце

Делчев в село Попови ливади

12.00 ч. Полагане на цветя на паметника на Пейо Яворов в Градския парк и на паметните плочи на Стоян Мълчанков и генерал Константин Жостов с участието на ученици от ПГ по МСС „Пейо Яворов”

16.00 ч. – 17.00 ч. Полагане на венци и цветя на:

– паметника на ген. Стилян Ковачев

– паметната плоча на Пейо Яворов на ул. „Търговска”

– паметника на Христо Ботев

17.00 ч.-17.30 ч. Заупокойна молитва и благодарствен молебен в храм „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Гоце Делчев, ще отслужи Негово Високопреосвещенство Неврокопски митрополит Серафим

17.30 ч.-18.00 ч. Полагане на венци и цветя на паметника на Гоце Делчев на площад „Гоце Делчев”

18.10 ч.-18.30 ч. Полагане на венци и цветя на паметника на Загиналите във войните

18.30 ч. Концерт – спектакъл „Между девет планини“ на Ансамбъл „Пирин“-Благоевград в Дома на културата