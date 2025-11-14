В грижа за гората! Над 400 000 фиданки ще потеглят от разсадника в Симитли към поделенията на ЮЗДП, за да се превърнат в нови гори

Над 400 000 фиданки ще потеглят през 2026 г. от разсадника в Симитли към

поделенията на ЮЗДП, за да се превърнат в нови гори. Всички служители на ТП „ДГС Симитли“ полагат грижи за това разсадникът да бъде разширен и да се добавят нови лехи към вече съществуващите като поне два дни в седмицата те го посещават и заедно с наетите работници

полагат грижи за бъдещата гора.

Цялата площ на горски разсадник „Орловец“ е засадена с нови фиданки, които ще бъдат използвани при залесяването на засегнатия от големия пожар през лятото Пирин. Основните дървесни видове са черен бор, зимен дъб и космат дъб, които са подходящи за залесяване в района на Кресна, Струмяни и Сандански.

Полагат се грижи и за производството на ягоди като следващата реколта

се очаква през април.