В Г. Делчев прекратиха поръчката за ремонт на градския фонтан след отстраняване на единствения кандидат

Община Гоце Делчев прекрати обществената поръчка за реконструкция на градския фонтан, след като отстрани единствената фирма, подала документи за участие в процедурата.

„Алегро 2000 София“ ООД, регистрирана като фирма за „търговия на дребно с други нехранителни стоки“ и собственици столичаните Васил и Гергана Синигерски, се издъни с техническата спецификация в офертата си в най-важната част – качеството на материалите, предвидени за реконструкцията. Кандидатстващата фирма пренебрегна изискването на възложителя да бъде посочен производителят на основните видове материали и изделия, които ще бъдат вложени при изпълнението на поръчката, както и качеството им. Фирмата приложила документи, но в тях комисията установила сериозни разминавания между необходимите материали и тези, които предлага „Алегро 2000 София“. Липсвала важна информация – като мразоустойчивост на гнайсовата настилка, плътност на гранитните плочи за облицовката на фонтана, якост при огъване, водопоглъщане, абразивна устойчивост и плътност на материалите и др.

Фонтанът е ситуиран в периферията на пл. „Македония“. Общата площ, подлежаща на реконструкция и благоустрояване, е приблизително 300 кв.м.

Проектът предвижда изграждане под земята на техническо помещение и компенсаторен резервоар, инсталиране на 3 вида каскадни дюзи с различна височина на водния стълб, нови електроинсталации, осветление и ефектно водно оборудване. Ще се подменят всички плочи и парапети с хидроизолации под новите. Успоредно с ремонтните дейности ще бъдат засадени 1434 иглолистни и широколистни дървета, храсти и цветя. Прогнозната стойност на ремонта е 666 666,66 лв. без ДДС.

Междувременно преди няколко месеца започна и изпълнението на проект EcoScape, предвиждащ цялостна реконструкция на площад „Македония“ и зелените площи пред Дома на културата в град Гоце Делчев. На площ от 0,775 ха ще се засади нова зеленина, която ще се състои от високи широколистни дървета и нискостъблени декоративни растения. Заложена е подмяна на съществуващите настилки с нови пропускливи естествени материали – гранитни павета, паркинг елементи с тревна фуга и подмяна на осветлението с енергоспестяващо.

Проектът е със срок за изпълнение 30 месеца, а финансирането е 100% безвъзмездно.

