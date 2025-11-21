В Добринище отбелязаха тържествено Деня на християнското семейство

Днес Добринище отбеляза един от най-светлите празници в българския календар -Деня на християнското семейство. Празник, който напомня за непреходните добродетели -любов, уважение, топлина и духовност, събра деца, учители, родители и представители на местната общност.

Учениците от I до IV клас на ОУ „Св. Климент Охридски“ и децата от ДГ „Мечо Пух“, група „Палави крачета“, украсиха деня с празнични изяви и послания за доброта и единство. Те показаха, че семейството е първият дом на човешките ценности и коренът, от който израстваме като личности.

С особено внимание и интерес децата изслушаха отец Борислав Галчев, който им разказа за силата на вярата, за уважението и любовта между родители и деца, и за духовната топлина, която всяко семейство носи в сърцето си.

Част от празничната инициатива беше и съхраняването на връзката между поколенията. Чрез споделени истории и примери, децата научиха, че семейните традиции са като семена на доброта – посадени от баби и дядовци, поливани от мами и тати, и разцъфтяващи в техните собствени сърца.

С молитва, старание и много усмивки, учениците и малчуганите отбелязаха Деня на християнското семейство по трогателен и вдъхновяващ начин.