В Дубай сервират най-скъпото кафе в света – близо 1000 долара за чаша

Дубайско кафене предлага изключително рядко кафе, което може да претендира за титлата „най-скъпото кафе в света“ – цената му достига 3600 дирхама (около 980 долара). Напитката се приготвя от сорта Geisha Nido 7 – рядък и първокласен вид кафе, отглеждан по вулканичните склонове на планината Бару в западна Панама, предава The Independent.

Кафето се култивира в малки микропартиди, като всяка реколта дава едва няколко килограма зърна. Напитката се сервира в Julith Coffee – кафене, което планира да предложи само около 400 чаши от това кафе. Зърната са закупени по времето на рекорден търг в Панама по-рано тази година, когато 20 килограма Nido 7 бяха продадени за около 2,2 милиона дирхама (600 000 долара) след ожесточено наддаване с участието на стотици купувачи.

Julith Coffee спечели партидата след 549 кръга наддавания – най-високата цена, плащана някога за кафе. Главният пекар на заведението, Серкан Сагсьоз, който преди е управлявал кафене в родната си Турция, описва вкуса на напитката като деликатен и меден, с флорални нотки на жасмин, цитрусови аромати на портокал и бергамот, както и нюанси на кайсия и праскова.

На конкурса Best of Panama сортът получава оценка 98 точки – една от най-високите, давани някога в света на кафето. За сравнение, досега нито един сорт не е надхвърлял 96,5 точки, а шестима международни съдии дори са му поставили пълните 100 точки.

Дубай вече държи световния рекорд на „Гинес“ за най-скъпото кафе – досегашната рекордна чаша струваше 2500 дирхама (около 680 долара). С новото предложение обаче летвата се вдига още по-високо.