В Дупница въвеждат глоби за заведенията, които шумят след 22:00 часа

Дупница въвежда глоби за заведенията, които не спазват регламентираното работно време, което е 06:00 часа до 22:00 часа, освен ако не бъде удължено със разрешение на кмета.

Целта да се намали шумът, както и броят на непълнолетни и малолетни, които посещават нощни заведения в града.

Костадин Костадинов, председател на Общинския съвет в Дупница, уточни, че в града има няколко търговски обекти, които системно нарушават обществения ред – висок шум, побоища, уточни той. „Тези заведения – кметът им отнема разрешителното за удължено работно време, обаче те продължават да работят, защото няма санкции“, допълни Костадинов.

Новите глоби достигат до 3000 лева, а при три нарушения кметът ще отнема и разрешението за удължено работно време.

Новата наредба за обществения ред е върната за преразглеждане от областния управител. Ако не бъде преразгледана, решението на общинския съвет може да бъде оспорено пред административния съд в Кюстендил.

БНТ





