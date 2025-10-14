В Дупница и Яхиново раздадоха курбан, множество вярващи се помолиха пред чудотворната икона на св. Петка в катедралния храм „Св. Георги Победоносец“

В Дупнишко днес отбелязаха подобаващо един от големите празници през месец октомври – Петковден. През целия ден към храмовете и параклисите в града прииждаха множество местни жители, които палеха свещички и се молеха за здраве пред една от най-почитаните светици.

В Дупница има няколко по-големи и по-малки храма, носещи името на почитаната светица. В красивия местен парк „Рила“, където има параклис на светицата и обособено място за посетителите, кипеше празнично оживление от ранно утро. Под ръководството на клисаря Стоян Кадийски и с помощта на много жени бяха приготвени няколко казана курбан с агнешко и пилешко месо, както и с боб. Дошлите хора чакаха търпеливо да вземат от осветената гозба и с вяра и надежда за здраве и живот да го занесат в домовете си, за да го споделят с близките си.

А в църковните храмове на Дупница бе отслужена празнична служба в чест на света Петка. Хора, които нямаха възможност да отидат до параклисите, запалиха свещица пред иконата на светицата, оставиха дарове и цветя.

Интересна е иконата на Света Петка в дупнишкия катедрален храм „Св. Георги Победоносец“. Както вече сме писали, местните жители силно вярват, че тя е чудотворна и чува молитвите им.

„Много хора са ми казвали, че тази икона е чудотворна и им е помогнала. Има дупничани, които споделят, че очите на светицата примигват. Откакто се помня, тази икона е тук. Вече над 50 години е в храма. Преди години беше малко овехтяла, но я реставрираха и й сложиха стъкло. Хората се молят пред нея със страхопочитание и тя им помага. Когато човек пристъпва с вяра, всички икони са чудотворни. Тогава иконата ти дава чудото и ти се помага. Който не вярва, казва, че за него това е просто икона“, сподели отново пред медията ни по повод иконата клисарят Стоян Кадийски.

Архиерейският наместник на Дупнишка духовна околия Георги Паликарски неведнъж също е разказвал за иконата:

„Наистина много хора се молят пред тази икона. Тя е там от много години. Интересното при нея е, че иконата все едно леко намигва. Човек като се моли с истинска вяра, това се случва. Някои казват, че това е даденото психическо състояние на човека. Аз не го виждам по този начин, а като израз на вярата. Но човек трябва да се моли истински и най-вече за здраве на семейството си. Не трябва да се молим за пари, или за печалба от тотото“.

В параклиса на парк „Рила" през целия ден вярващи палеха свещ и оставяха дарове пред иконите на света Петка



Такова е и мнението на много хора от града. Някои от присъстващите в църковния храм споделиха, че след искрени молби са усетили помощ свише и затова не пропускат да се поклонят пред иконата при всяка свое посещение. В село Яхиново реновираният преди около половин година храм също носи името на Света Петка. Църквата е построена през 1871 година на мястото на девически манастир, който се е намирал там в по-далечното минало. Постройката на църквата пада при т.нар. Крупнишко земетресение и малко по-късно яхинци обединяват средства и усилия, като правят два пъти по-голям храм от първоначалния. Те използват само останалите основи, а всичко друго е изградено наново.

Там също бе раздаден курбан и през целия ден местните жители се стичаха до църквата, за да оставят своите дарове пред иконата на светицата и да се помолят за здраве и благоденствие.

Почти всички миряни, които посетиха храма за празника, след това се отбиваха и в намиращото се в двора аязмо. За него се носят най-различни легенди, като яхинци са абсолютно убедени, че водата, която извира оттам, помага при различни заболявания, най-вече на очите. За тях там са оставени кофа и кана, с която по-лесно да си вземат от лековитата вода, а вдясно са наредени икони на света Петка.

