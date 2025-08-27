В Дупница най-накрая получиха пари за реконструкция на водопроводната мрежа в Самораново, министри и депутати идват за първата копка днес



В общинската администрация чакат през септември плащания за водопровода в Джерман и за стадион „Бончук“



Община Дупница получи авансовото плащане за мащабния ремонт на водопроводната мрежа в село Самораново. Средствата са преведени от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и така дългоочакваните дейности най-накрая вече могат да започнат. Първата копка е планирана за днес (27 август), като се очаква дупнишкото село да бъде посетено от министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов, депутати, кметове и общински съветници.

„Допреди една седмица държавата не беше платила почти никъде авансовите плащания за подписаните споразумения, които са по Закона за държавния бюджет в Приложение №3, където община Дупница е подала проекти на стойност 30 милиона лева. До миналата седмица на територията на почти цялата страна фирмите изпълнители, които имат подписани договори, трябваше да стартират дейност и след това да искат авансови плащания. Държавата имаше някаква си нейна форма на управление и финансиране на тези проекти. Радостната новина е, че вече получихме авансовото плащане за водопровода в село Самораново. Очаква се за първата копка да дойде цялото ръководство на държавата – министърът на регионалното развитие, вицепремиери и т.н. Това е една новина, която е супер важна за целия град“, заяви заместник-кметът на община Дупница в сферата на строителството Бойко Христов.

Той подчерта, че администрацията има подписани споразумения с държавата за още два проекта – мащабен ремонт и на водопровода в село Джерман, както и голямата реконструкция на стадион „Бончук“.

„Имаме уверението, че държавата вече започва да работи с изплащането на тези аванси. Поздравявам депутатите от Дупница Николай Златарски и Иван Ибришимов за неимоверните усилия, които полагат. Те постоянно задават въпроси към управляващите в парламента и така допринесоха да се случи финансирането за водопровода в село Самораново. Това е наистина много важно на фона на кризата с водата в цялата страна. Аз съм обнадежден, че още през месец септември ще има плащания и за водопровода в село Джерман, и за стадион „Бончук“, завърши Бойко Христов.

Като „Струма” многократно писа, проблемът с дупнишкото село, намиращо се в подножието на Рила планина, датира от над 30 години. Почти всяко лято саморанци излизат на протести, но ситуацията така и не се подобрява кардинално. През миналото лято жителите на селото дори нахлуха и прекъснаха заседание на местния парламент, а няколко седмици по-късно блокираха и главен път Е-79 за около час.

Саморанци най-накрая ще видят реална работа по разрешаването на дългогодишния им проблем с водоподавнето в селото



Проект за цялостната реконструкция на водопровода в село Самораново отдавна има, както и избран изпълнител, който е определен преди близо половин година – кюстендилската фирма „Булплан Инвест“ ООД с управител Николай Йосифов, която през ноември 2024 година спечели обществената поръчка на стойност над 8 млн. лв. за цялостната реконструкция на проблемната водопроводна мрежа в село Самораново.

Припомняме, че в края на месец август миналата година кметът Първан Дангов подписа договор в МРРБ. Тогава държавните органи бяха обещали, че до края на 2024 година общината ще получи 3,2 милиона лева, а останалите средства ще бъдат усвоени до края на 2026 година.

Посочената прогнозна стойност е в размер на 8 382 523 лв. с ДДС и представлява максималния финансов ресурс, с който разполага кметството като възложител.

ДИМИТЪР ИКОНОМОВ







