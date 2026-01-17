В Дупница не планират увеличение на храните в ученическите столове

От „Ученическо хранене“ чакат оферти за ново оборудване, което да направи ястията по-качествени, а работата на готвачите по-лесна



В Дупница на този етап няма да бъдат вдигани цените на купоните за учениците, категорични са от местното „Ученическо хранене“.

Както е известно, в столицата и на други места в страната имаше сигнали от родители, че с настъпването на 2026 година храните в ученическите столове са претърпели са поскъпнали. От новото ръководство на дупнишкото общинско дружество правят всичко възможно да запазят досегашните цени въпреки повишаващите се разходи, като ток, горива и различните продукти. Паралелно с това ще се работи за по-голямо разнообразие в предлаганите храни. От началото на тази седмица вече има промени в менюто, като в него са добавени още няколко ястия – пилешки хапки, картофени кюфтета, спагети, лазаня и нови десерти.

„Работим с продукти, които отговарят на всички изисквания и стандарти. Да видим дали на децата ще им харесат новите храни, очакваме обратна връзка от тях. Засега няма да увеличаваме цените, надяваме се да успеем да ги задържим на същото ниво и през следващите месеци“, коментираха от „Ученическо хранене“.

Новият директор на „Ученическо хранене“ Св. Соколов Очаква се кухненската база в СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“ скоро да има ново оборудване



От общинското дружество изтъкват, че е важно храните да останат достъпни за всяко едно дете, и подчертават, че основният им приоритет си остава закуските и обедите за дупнишките деца да бъдат с възможно най-добро качество. Общинското дружество ще инвестира средства в материалната база. В близките седмици се очаква оферта за закупуването на ново оборудване на кухнята (фурни, котлони и др.), което да доведе до по-добрата организация на работния процес и по-високо качество на приготвяната храна. Към момента от 20 фурни в кухнята-майка реално работят едва 4-ма, което доста утежнява ситуацията за готвачите.

От месец ноември миналата година „Ученическо хранене“ има нов директор в лицето на Светослав Соколов.

Припомняме, че през октомври 2025 година на своя пресконференция кметът Първан Дангов обяви, че в деловодството на общината има получени сигнали за проблеми с обедното меню. В оплакванията бяха описани случаи със студена, лошо приготвена или недостатъчна като обем храна. Градоначалникът тогава окачестви като незадоволително и състоянието на кухненската база, която се намира в най-голямото училище на територията на община Дупница – СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“, за която преди двайсетина година бяха вложени доста големи средства. Първан Дангов беше категоричен, че ще бъде безкомпромисен що се отнася до здравословното и качествено хранене на местните деца, и заяви, че ще поиска оставката на тогавашния шеф Христо Пигов.

Малко по-късно обаче се оказа, че още в средата на миналата година вече бившият директор на „Ученическо хранене“ е подал молба за напускане, но все още се водеше на работа до края на октомври, когато местният парламент я прие на свое заседание. Той изкара на поста около пет години, през които неведнъж качеството на предлаганата храна от общинското дружество бе обект на недоволства от родители и ученици, както и спорове между общински съветници.

В крайна сметка на своето редовно заседание местните народни представители гласуваха освобождаването на Хр. Пигов от длъжността и повери управлението на важното дружество на 31-годишния Св. Соколов, който има икономическо образование, а в миналото е бил управител на голям комплекс и ресторант. Той пое „Ученическото хранене“ в неособено добро финансово състояние, но изрази амбиция да направи така, че храната да стане по-вкусна и качествена, а децата и техните родители по-доволни и спокойни.

ДИМИТЪР ИКОНОМОВ



