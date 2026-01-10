В Дупница обявиха пълна готовност за предстоящите снеговалежи



Фирмата, която отговаря за зимното поддържане в Дупница, е готова за предстоящите снеговалежи. Работници на „Меридиан“ ЕООД опесъчиха и обработиха улиците срещу заледяване след малкото количество сняг, което падна в ранните часове на четвъртък. Тогава четири машини обикаляха по улиците в Дупница и работеха по сигнали на КАТ и община Дупница. Дейностите продължиха и в петъчния ден, като с приоритет бяха обработвани най-стръмните улици.

Специализираната техника и нейните водачи остават в готовност за почивните дни, когато синоптици прогнозират първия по-сериозен снеговалеж за тази зима. Според синоптиците през уикенда ще бъде облачно с валежи и ниски температури, като за почти цялата страна, в това число и област Кюстендил, е обявен оранжев код за опасно време. В неделя се очаква в цялата страна да вали сняг и да се образува снежна покривка.

За зимното поддържане в Дупница отново ще се грижи „Меридиан“ ЕООД. Именно местната фирма бе единствената, която кандидатства по обществената поръчка, обявена от община Дупница през месец октомври. Тя е управлявана от Райна Георгиева – майката на общинския съветник от „Партия на зелените“ Илиян Миланов.

Специализираната техника и работниците са в готовност за влошаването на времето



Дупнишката фирма извършва дейността по зимно почистване и поддържане на пътищата в района през последните няколко години, като гражданите и местната власт са доволни от работата й. От „Меридиан“ ЕООД единствени подадоха документи за двете обособени позиции. За тях кметството задели 250 000 лева за зимното почистване на улиците в Дупница и околните села.

За зимно поддържане на градската улична мрежа с дължина малко над 78 км са заложени 140 000 лева. Почистването на общинските пътища и извънградската улична мрежа в рамките на населените места в Дупнишко, включително гробищни паркове, ще струва 110 000 лева за общо 85 км дължина.

Дейностите по поддържането на улиците и пътищата на територията на община Дупница в зимни условия трябва да се извършва в двете посоки на движение и представлява комплекс от дейности, насочени към осигуряване проходимостта на пътищата при зимни условия и премахване или ограничаване на неблагоприятното влияние на снега и леда при движение. Видът и обемът на работа по зимното поддържане се определят в зависимост от приетото за дадения път ниво на зимно поддържане. Основните дейности включват патрулно и периодично снегопочистване на пътищата до постигане съответните степени на ниво за поддържане.

От „Меридиан“ ще трябва също така да разчистват снежни валове, преспи и снегонавявания, както и да отстранява снежно-ледени пластове. Отделно от това трябва да обезопасява пътищата против хлъзгане чрез разпръскване на минерални материали и химични вещества.

ДИМИТЪР ИКОНОМОВ