В Дупница стартира мащабното подновяване на градинки и паркове за близо 700 хиляди лева

В Дупница започна реалната работа по подобряването на местните градинки и паркове, която ще струва близо 700 000 лева без ДДС. Работници към кметството стартираха с почистване, подновяване и подмяна на растителността в градинката „Васил Левски“, намираща се близо до центъра и най-голямото училище в града – СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“. Служителите премахват и дървета, които са били определени от специалисти като опасни, изсъхнали или неподходящи за съответните терени.

„Някои от дърветата представляват риск за преминаващите граждани, както и за намиращите се наблизо сгради и съоръжения. Други са засегнати от болести, а трети нарушават подземната инфраструктура. Затова са дадени предписания въпросните дървета да бъдат премахнати“, коментираха пред репортер на „Струма“ от общинската администрация.

Всички тези дейности са част от работата по проекта за озеленяване и благоустрояване на десет градинки и паркове в Дупница, който се финансиране по проекта за трансгранично сътрудничество със Северна Македония. Основната му цел е да се подобри обликът на градската среда и по този начин да се създадат по-зелени и привлекателни пространства за отдих. Друга цел е да бъдат осигурени по-добри условия за жителите и гостите на града.

Както „Струма“ писа, началото на проекта бе официално дадено на 27 август с първа копка на улица „Фенерка“, която от години се нуждаеше от озеленяване, ремонт на детската площадка и тротоарните площи наоколо.

Работата стартира от градинката „Васил Левски“ Бяха премахнати стари и опасни дървета



„Финансирането беше спечелено на база работен проект. Ние подготвихме вече съвсем годен проект с издадено разрешително за строеж и работата може да започне. Надявам се заедно с изпълнителите и надзорниците да се справим. Досега изпълнихме немалко работа като работно проектиране, оценката на проектното предложение, надзорниците също си казаха думата. Оттук нататък са изпълнителите и ние ще контролираме самото изпълнение. Надявам се и сезонът да бъде благосклонен. Дано растителните видове, които ще бъдат засадени, да имат своя вегетационен период и да се прихванат така, че после да не се налага да се присаждат. Опазването и поддръжката им след това ще бъде предизвикателство. Надявам се тези градинки да изглеждат по съвсем различен начин през пролетта на 2026 година. Дай Боже пък есента, след една година по това време, да имаме чисти и облагородени зелени площи. Тук се планират и подходи и рамки за инвалиди и хора в неравностойно положение“, коментира преди месец и половина темата кметът Първан Дангов.

За изпълнител на работата бе избран консорциумът ДЗЗД „Унигардън“, в който участват софийските „Уни 47“ с управители Петър Василев и Чавдар Николов и „Иси Гардън“, ръководена от Славейка Иванчева. Договорът с изпълнителя бе подписан на 5 август тази година, след като се разбра, че средствата вече са осигурени. Стойността е 667 302,96 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение е 120 календарни дни.

Заложените дейности включват ново озеленяване, изграждане на настилки, както и парково обзавеждане. За част от набелязаните за обновяване площи е застъпена идеята за въвеждането на концепцията за „дъждовни градини“. Чрез системи ще се улавя и задържа оттокът на дъждовна вода, тя ще бъде естествено филтрирана и инфилтрирана обратно в почвата. Такива ще има в жилищните комплекси „Дупница“, „Велчова завера“, „Развесена върба“, както и по улиците „Цар Освободител“, „Хан Крум“, „Цар Симеон“ и „Княз Борис I“. В зелените площи на ул. „Цар Освободител“ ще има почистване на съществуващата растителност и подобряване на зелените площи.

За обновяване са предвидени зелени площи в жк „Дупница“ с площ 6270 кв.м, на площад „Независимост“ и по-точно градинката „Левски“ – 848 кв.м. В жк „Развесена върба“ ще бъдат обхванати 4309 кв.м, а в жк „Велчова завера“ – 2506 кв.м. На улица „Хан Крум“ ще се работи в обхват от 1573 кв.м, други 4406 кв.м са в района на ПГ „Св. Иван Рилски“ и намиращото се наблизо общежитие на бившия Учителски институт. Планирани са още 589 квадратни метра на една от централните улици, а именно „Цар Освободител“.

Ще се обнови и градинката зад полицията, намираща на ул. „Княз Борис I“, чийто размер е 1883 квадратни метра. Последните два етапа са заложени за ул. „Цар Симеон от 878 кв.м и паркови зони на детска площадка 1818 кв.м.

ДИМИТЪР ИКОНОМОВ



