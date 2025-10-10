В Дупница ще плащат такса смет според броя ползватели на имоти

Разходът за управлението на отпадъците струва на общината около 8 млн. лв. за 2026 г., на практика ние събираме с всички сили 4 млн., другите 4 не знам откъде ще дойдат, заяви кметът П. Дангов



Нов метод за определяне размера на таксата за битови отпадъци ще влезе в сила на територията на община Дупница от Нова година, обяви кметът Първан Дангов на свой брифинг. Неговият екип е стигнал до решението от 2026 година сумите, които ще плащат местните жители, да бъдат начислени според броя на ползвателите на жилищни и нежилищни имоти.

,,Според нас на този етап това е най-справедливият начин за определяне таксата за битови отпадъци. Ако приемем количеството генериран отпадък, това би довело до инвестиции, които няма как да обезпечим със собствени средства или пък под формата на заеми. Няма да бъде изненада, ако кажа, че към момента има диспропорция по отношение заплащането на такса смет от жителите на града и тези, които са в селата. Това е проблем на база на по-ниските данъчни оценки на жилищните имоти. От днес (б.а. вчера) на сайта на общината ще бъде качен образец на декларация за събиране на данни от всеки един жител и собственик на имот по отношение на боря на ползватели. Апелирам за коректно подаване на данни. С решение на Общинския срок срокът за подаване ще бъде до 31 декември 2025 година, като самото облагане и определяне на таксата ще се случи през месец февруари 2026 година на база на броя подадени декларации“, коментира кметът Първан Дангов.

Той отговори и на въпроса какво ще се случи, ако има некоректно попълнени данни:

„Ако например едно домакинство декларира двама души, пък на практика живеят четирима или повече, имаме възможност да проверим по справки от ГРАО. Така ще проверим по адресна регистрация към месец септември броя на адресно регистрираните лица“.

Градоначалникът разясни и към кого могат да се обърнат дупничани, ако имат по-различни казуси като наследствени имоти и др.

„В деловодството ще има обучени служители, които ще дават разяснения. Подчертавам, че документът, който е качен за публично обсъждане, е декларация. Най-отдолу на текстовете пише, че за деклариране на неверни данни лицето подлежи на наказателна отговорност. Всеки един собственоръчно трябва да я попълни и никой не може да преотстъпи правата за попълването на друг. Същото важи и за жилищни имоти, които жителите притежават, но не живеят тук. Знаете, че те се подават ежегодно и срокът е същият. Те се освобождават от такса сметоизвозване и сметосъбиране, но не и от такси, които са за поддържане на обществените територии за ползване“.

Кметът разясни и как по-точно и по какъв метод ще бъдат облагани заведенията за обществено хранене, които имат както сезонни посетители, така и целогодишни. Също така бе пояснен и начинът, по който ще се изчислява такса смет в училищата и детските градини.

„Ще бъде съобразен периодът за летните ваканции и ще има коефициент, по който да се начислява такса смет. Засега методите за определяне на такса смет по броя на ползвателите на имоти относно заведенията и кафенетата ще бъде на база на категоризацията и броя на местата за сядане. Имаме такива, тъй като издаваме удостоверения за регистрация на търговски обекти и разполагаме с данни за капацитета им“, допълни Първан Дангов.

Той каза още, че до края на 2025 година ще бъде организирана процедура по доставка на нови съдове за смет:

„Имаме над 300 заявления, които касаят подмяна на съдовото стопанство. Става дума за изгнили кофи и такива, които не са в състояние да побират отпадъка и той се разпилява по улиците“.

Градоначалникът не скри, че това е едно предизвикателство както за общинската администрация, така и за гражданите. Кметът се извини предварително, ако дупничани срещнат някакви неудобства, но бе категоричен, че общината събира едва половината от сумата, необходима за цялостното управление на отпадъците.

„Обобщавам, че е предизвикателство. Възможно е да се допуснат някакви грешки и несъответствия. Не само за нас, а и за много общини това е нов метод за определяне. Дано да бъде по-справедлив и предварително моля за извинение, ако има някакви неудобства за гражданите. Но при положение, че разходът за цялостното организиране за управлението на отпадъците струва на общината около 8 милиона лева за 2026 година, а на практика ние събираме с всички сили и средства 4 млн., другите 4 не знам откъде ще дойдат. Ние ги дофинансираме с всяка една такса, която събираме, и това е много голям разход. Няма как да пренавиваме една пружина до нейното скъсване… Няма какво повече да се увеличава. Т.е. базата, която ще се стремим да определим, е такава, че ако има увеличение, да бъде минимално, а не в пъти повече. Хипотетично е възможно да има голямо увеличение, но аз не искам да има такъв рязък скок, и то в рамките на една година.

Ще дам друг пример. Едно семейство колко плаща такса за телефони, които ползва месечно? Не годишно, а месечно. Сигурно е три пъти повече. А за битовия отпадък говорим все пак за годишна база, а не месечна. Може би месечно едно средностатистическо семейство, което има възможности, плаща поне по 200-300 лева за телефон. А това, обърнато в такса за битов отпадък, от семейството ще кажат, че е много. Но това е за годишна база“, завърши кметът на Дупница.

