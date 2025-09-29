В Дупница 47- годишен би жена си, 33-годишна кюстендилка бита от две непознати жени

В края на миналата седмица в РУ Дупница е образувано бързо полицейско производство за упражнено домашно насилие -47-годишен мъж е нанесъл травма в областта на гърдите на съпругата си, с която е в развод. За случая е уведомена прокуратурата.

В края на миналата седмица 33-годишна кюстендилка е заявила в РУ Дупница, че й е нанесен побой от непознати жени. При проведените издирвателни действия извършителките са установени на ул. „Полихроний“ –едната е 52-годишна, другата е на 28 г. Досъдебно производство е образувано по случая, уведомена е прокуратурата.





