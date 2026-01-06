В ЗНАК НА ПРИЕМСТВЕНОСТ! 10-годишният Васил Попов спаси светинята от река Градска в Гоце Делчев в конкуренция с 24-ма смелчаци

Йордановден в Гоце Делчев бе озарен от вяра, смелост и надежда, след като едва 10-годишният Васил Попов извади Светия кръст от ледените води на река Градска. Заедно с още 24-ма смелчаци той се хвърли във водите и се превърна в най-младия участник от незапомнени времена насам, удостоен с честта да извади светинята пред погледите на многобройното множество, събрало се да съпреживее свещения миг.

Сред мъжете, включили се в традиционния Богоявленски обред, бяха добре познати и уважавани имена – началникът на отдел „Образование, здравеопазване, социални дейности, култура и спорт“ в община Гоце Делчев Костадин Харисков, както и шампионът и носител на пояса до 91 кг на Pro Fight и „Спортист на годината“ за 2024 г. Костадин Кърджалийски. В студените води влязоха още Мартин Георгиев, европейски вицешампион по карате за кадети до 60 кг, както и Кристо Дречев – гард на мъжкия отбор на ХК „Пирин“ (Гоце Делчев), заедно с други млади мъже, обединени от вяра и традиция.

Преди хвърлянето на кръста празничното богослужение бе отслужено от Негово Високопреосвещенство Неврокопския митрополит Серафим, който с архипастирско благословение спусна Светия кръст във водите на реката.

Трогателен и символичен бе моментът, в който един от най-дългогодишните участници в обреда – Андон Балтаджиев, достигна първи до светинята и даде извадения кръст в ръцете на малкия Васил Попов. Под аплодисментите и възторга на присъстващите светинята бе предадена на детската ръка като знак за приемственост, жива вяра и надежда за бъдещето.

Така Йордановден в Гоце Делчев още веднъж доказа, че традицията не познава възраст, а вярата – когато е истинска – събира поколенията и ги обединява в едно.

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ