Директорката на СУ-Белица с трогателна покана за бала от абитуриентите на випуск 2026

В знак на уважение и признателност абитуриентите от випуск 2026 на СУ „Св.св. Кирил и Методий“ в Белица поканиха директорката Елена Андреева на бала си. По повод предстоящото завършване и тържеството, което ще се състоя на 25 май в известен комплекс в Гоце Делчев, дванадесетокласните сюпризираха ръководителя на образователната институция по оригинален начин, като й връчиха прекрасен букет с цветя и картичка, гласяща: „Много хора влизат и излизат от живота ни, но само едни остават в сърцата ни завинаги“.

Абитуриентите с учители и директора Е. Андреева

Оригиналната покана



Особено стилна бе и самата покана, направена под формата на плакет и с трогателен текст:

„Г-жо Андреева, с искрена признателност за Вашата подкрепа, вдъхновение и всеотдайност през годините Ви каним да споделите с нас нашия абитуриентски бал. Нека този специален ден бъде изпълнен с радост, усмивки и незабравими спомени, които ще съхраним завинаги“, гласи текстът към поканата, която директорката прие.

„Скъпи момичета и момчета от випуск 2026,

Вашата покана и прекрасният жест ме развълнуваха дълбоко. Благодаря ви за уважението, признателността и топлината, които вложихте в този красив и оригинален спомен. За мен е истинска чест да бъда част от вашия специален ден.

Пожелавам ви смелост да следвате мечтите си, увереност в избора си и много успехи по пътя напред. Нека животът ви бъде изпълнен с вдъхновение, щастие и достойни победи!“, обърна се към абитуриентите Е. Андреева.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА