В Кочериново предлагат 24 промила такса смет за физическите лица и бизнеса

Такса смет за юридически лица и бизнеса от 24 промила предлага община Кочериново за 2026 г. Според представената от градоначалника Станислав Горов план-сметка за чистота догодина ще са нужни 1 350 000 лв. От тях за сметосъбиране, извозване и съдове за смет ще трябват 630 000 лв., а за третиране и почистване на обществени площи – 720 000 лв.

За 2025 г. план-сметката е в размер на 890 000 лв. От тях 585 000 лв. са за събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения за третиране и купуването на нови съдове за смет. За третиране разходите са 120 000 лв., а за почистване на паркове, улици, алеи и т.н. – 185 000 лв.

Тоест при сегашните нива на налога се събират само 530 000 лв., което е 49,8% от цялата сума, а 50.2% от разходите се покриват от другите собствени приходи на общината.

Ако ръстът на такса смет бъде одобрен, това трябва да увеличи приходите с 200 000 лв., са пресметнали в общината. Така общо събраната сума ще покрива 54% от разходите. Ако пък тазгодишният облог се запази,приходите от ТБО ще покриват едва 40.7% от план-сметката за разходите за 2026 година.

Докладната отпадна от дневния ред на постоянните комисии на Общинския съвет, тъй като промените, касаещи удължителния Закон за бюджета, бяха обнародвани едва вчера. Освен това МС даде възможност за отлагане на въвеждането на принципа „замърсителят плаща“ с 1 г. и доста общини вече се възползваха от тази възможност.

Сесията в Кочериново е насрочена за 29 декември.

ВАНЯ СИМЕОНОВА