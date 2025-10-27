В Кюстендилско всичко се краде – от килими до кабел от жп инфраструктурата

В края на миналата седмица е получен сигнал в РУ Рила за извършена кражба на магистрален телекомуникационен кабел от ЖП инфраструктура – по жп линията по трасето София-Кулата при км 110+250. При извършения оглед от дежурна полицейска група е установено, че деянието е извършено чрез ползване на техническо средство. Предприети са незабавни издирвателни действия, извършителят е установен и задържан. Той е 44-годишен мъж от с. Джерман. Бързо полицейско производство е образувано по случая, уведомена е прокуратурата.

На 25.10.2025 г. – около полунощ, е извършена кражба на 2 килима, 2 спални комплекта и лични вещи от л.а. „Фолксваген“, който е бил паркиран на ул. „Банска“ в Кюстендил. Деянието е извършено след счупване на стъкло на задна врата на автомобила. След получаването на сигнала са предприети незабавни издирвателни действия. Извършителят на деянието е установен и задържан – 42-годишен местен жител. По случая е образувано досъдебно производство в РУ Кюстендил, уведомен е дежурен прокурор.

В края на миналата седмица е подаден сигнал в РУ Дупница за извършена кражба на портфейл с лични документи и пари от пробно помещение на магазин в града. При проведените издирвателни действия извършителят е установен – 35-годишен софиянец. Досъдебно производство е образувано по случая, уведомена е прокуратурата.