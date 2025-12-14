В Кюстендил без увеличение на платеното паркиране от 1 януари

Таксата за паркиране в „синя зона” в Кюстендил, която сега е 1 лев, става 51 евроцента за час от 1 януари, т.е. не се планира увеличение. За разлика от Дупница и Сапарева баня, където съветниците предстои да гласуват такса „синя зона“ 1 евро за час, съобщи БНР.

„Синя зона” в Кюстендил, която обхваща около 500 паркоместа, беше въведена м.г., независимо че решение по казуса на съветниците имаше от 2016 г. За догодина общината не планира увеличение на местните данъци и такси, така че и „синя зона“ остава в досегашния размер, само че в евро, обяви градоначалникът инж. Огнян Атанасов.