В Кюстендил връчват Националната награда за живопис „Владимир Димитров – Майстора“.

Съгласно утвърдения регламент лауреатът представя свои произведения в една от експозиционните зали на галерията, като изложбата дава възможност публиката да се докосне до съвременното виждане на един от отличените български художници.

Откриването е част от програмата , с която на 1 февруари от 12.00 часа ще бъде отбелязана годишнината от рождението на Майстора. В рамките на събитието ще бъде връчена и Националната награда за живопис , носеща неговото име – едно от най-значимите отличия в българското изобразително изкуство.

.Наградата включва не само парично отличие, но и специално изработена статуетка и диплом.

Жури , в чиито състав влизат едни от най-изтъкнатите български творци – Аделина Филева, Анелия Николаева, Богдан Александров, Генади Гатев, Ирина Дакова, Любен Генов, Ралица Игнатова, Станислав Памукчиев, определи петимата номинирани.

Тази година това са – Динко Стоев, Долорес Дилова, Иво Бистрички, Слав Недев и Чавдар Петров.

Името на носителя ще бъде обявено в Художествената галерия в Кюстендил, а програмата ще продължи с посещение на къща музей „Владимир Димитров – Майстора“ в село Шишковци и поднасяне на цветя пред паметника на художника.