В Кюстендил организират безплатна прожекция на филма „Един грам живот“

Община Кюстендил, съвместно с Общинския съвет по наркотични вещества, организира две безплатни прожекции на социалния филм „Един грам живот“ – заглавие, което поставя във фокус темите за зависимостите, семейната подкрепа и обществената отговорност.

14.11.2025 г. – прожекция за членовете на Съвета по наркотични вещества, представители на социални услуги и специалисти, работещи в областта на превенцията с младежи.

17.11.2025 г. – прожекция за педагогически съветници, психолози и учители от училищата на територията на Община Кюстендил.

Начален час: 17:30 ч.

Място: „Кино в театъра“, гр. Кюстендил

„Един грам живот“ е изключително въздействащ социален проект, който провокира размисъл, съпричастност и ангажираност. Посланията му насочват вниманието към ключовата роля на родителите и специалистите в процеса на превенция, както и към нуждата от открит разговор за рисковете, пред които са изправени младите хора.

Филмът може да бъде ценен инструмент в работата с ученици и младежи – катализатор за дискусия, осъзнаване и действие, а не просто средство за превенция.

Всички прожекции са с вход свободен.