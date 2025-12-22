В. Любомиров се завърна на „Бончук“ да смени освободения Ю. Ненов, Дядо Коледа зарадва талантите от школата

Крилото Веселин Любомиров е първото зимно подкрепление на „Марек“. Любимецът на местните фенове се завръща на „Бончук“, след като за последно през есента игра за „Вихрен“, а през кариерата си мина и през „Лудогорец“, „Пирин“ (Бл), „Септември“ (Сим) и „Спартак“ (Вн). Наставникът Танчо Калпаков се надява, че 29-годишният офанзивен футболист ще реши проблемите в атака, които тормозеха отбора дотук през кампанията.
На Любомиров треньорският щаб разчита да заеме мястото на освободения Юлиян Ненов, който игра във всичките 18 мача от лятото насам, но се отчете само с един гол и като цяло не впечатли с изявите си.
Междувременно от клуба зарадваха талантите от детско-юношеската школа по случай предстоящите празници. В зала „Спортна“ пристигна Дядо Коледа, за да раздаде подаръци на малките футболисти, които на свой ред демонстрираха уменията си с топка в крака под аплодисментите на публиката. Кметът Първан Дангов и заместникът му Бойко Христов наградиха ръководството на клуба, отличени бяха и треньорите в ДЮШ.
В хода на тържеството със своите следовници поиграха футбол играчите от първия отбор Илия Димитров, Даниел Кирилов, Константин Костадинов, Християн Джаджаров, Христо Каймакански и новото старо попълнение Веселин Любомиров. Късметлиите пък прибраха награди от коледната викторина.
ДИМИТЪР ИКОНОМОВ