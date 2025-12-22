В. Любомиров се завърна на „Бончук“ да смени освободения Ю. Ненов, Дядо Коледа зарадва талантите от школата

Крилото Веселин Любомиров е първото зимно подкрепление на „Марек“. Любимецът на местните фенове се завръща на „Бончук“, след като за последно през есента игра за „Вихрен“, а през кариерата си мина и през „Лудогорец“, „Пирин“ (Бл), „Септември“ (Сим) и „Спартак“ (Вн). Наставникът Танчо Калпаков се надява, че 29-годишният офанзивен футболист ще реши проблемите в атака, които тормозеха отбора дотук през кампанията.

Юлиян Ненов Веселин Любомиров

Момент от коледното тържество в ДЮШ на „Марек“ /сн. 1/, което уважиха изпълнителният директор на клуба Ив. Паргов, кметът П. Дангов и заместникът му Б. Христов /отдясно наляво на сн. 2/.



На Любомиров треньорският щаб разчита да заеме мястото на освободения Юлиян Ненов, който игра във всичките 18 мача от лятото насам, но се отчете само с един гол и като цяло не впечатли с изявите си.

Междувременно от клуба зарадваха талантите от детско-юношеската школа по случай предстоящите празници. В зала „Спортна“ пристигна Дядо Коледа, за да раздаде подаръци на малките футболисти, които на свой ред демонстрираха уменията си с топка в крака под аплодисментите на публиката. Кметът Първан Дангов и заместникът му Бойко Христов наградиха ръководството на клуба, отличени бяха и треньорите в ДЮШ.

В хода на тържеството със своите следовници поиграха футбол играчите от първия отбор Илия Димитров, Даниел Кирилов, Константин Костадинов, Християн Джаджаров, Христо Каймакански и новото старо попълнение Веселин Любомиров. Късметлиите пък прибраха награди от коледната викторина.

ДИМИТЪР ИКОНОМОВ



