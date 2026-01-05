Топ теми

В малките магазини в Пернишко все още предпочитат левове

Дата:
от: Събития
(1) Коментар
( 350 )

Малките магазинчета в Пернишко все още работят с левове. Местните плащат с останалите им пари отпреди Нова година, а рестото често е също в левове и стотинки поради недостиг на евро. Много често и в бензиностанции и други търговски обекти то също е в левове.

„Бяхме в известна верига за бързо хранене, там платихме в левове и ни върнаха в същата валута. На голяма бензиностанция се случи същото“, разказва перничанин.

„Нямаме още достатъчно евро. Свършва бързо и връщаме в левове. Хората все още не са свикнали с новата валута. Често се объркват с етикетите. Освен това има граждани, които идват за кутия цигари със 100 лв. и очакват рестото да е в евро“, обясниха търговци. 

В големите търговски вериги приемат на касите и левове, но рестото е в евро. Клиенти предпочитат да плащат с карти.

Подмяната на лева с евро ще се извършва от банките до края на юни месец. За услугата няма такса, ако си клиент на финансовата институция. До края на януари ще се плаща и в евро, и в левове, напомнят от финансовите институции.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА

Tags:

Подобни новини

1 Коментар

  1. чичо Скрудж

    Не само там, навсякъде в малките лафки и магазинчета е така и ще бъде до края на януари. Затова плащайте с левове в големите вериги и ще ви връщат в евро!

    Отговори

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *