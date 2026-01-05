В малките магазини в Пернишко все още предпочитат левове

Малките магазинчета в Пернишко все още работят с левове. Местните плащат с останалите им пари отпреди Нова година, а рестото често е също в левове и стотинки поради недостиг на евро. Много често и в бензиностанции и други търговски обекти то също е в левове.

„Бяхме в известна верига за бързо хранене, там платихме в левове и ни върнаха в същата валута. На голяма бензиностанция се случи същото“, разказва перничанин.

„Нямаме още достатъчно евро. Свършва бързо и връщаме в левове. Хората все още не са свикнали с новата валута. Често се объркват с етикетите. Освен това има граждани, които идват за кутия цигари със 100 лв. и очакват рестото да е в евро“, обясниха търговци.

В големите търговски вериги приемат на касите и левове, но рестото е в евро. Клиенти предпочитат да плащат с карти.

Подмяната на лева с евро ще се извършва от банките до края на юни месец. За услугата няма такса, ако си клиент на финансовата институция. До края на януари ще се плаща и в евро, и в левове, напомнят от финансовите институции.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА