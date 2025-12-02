В „Марек“ притеснени от неизвестността около състава на „Лудогорец II“

„Марек“ се изправя пред поредното тежко предизвикателство в предпоследния си мач за годината. Дупнишките футболисти гостуват днес на „Лудогорец II“. Притесненията в треньорския щаб са свързани с това, че орлите може да използват някои от състезателите на първия състав, защото в петък загубиха домакинството си на „Етър“ и се нуждаят от точки. Добрата новина за наставника Танчо Калпаков е, че ще може да разчита на бранителя Христо Каймакански, чието наказание изтече. Десният защитник ще играе с допълнителна мотивация, след като само преди броени дни стана баща за първи път.

Р. Йорданов (в средата) и съотборниците му спечелиха с 2:0 гостуването в Разград миналия сезон



„Трудното при срещите с дублиращите отбори е, че никога не може да сме сигурни на какъв състав ще разчитат. Много често в мачовете се включват играчи от първите тимове. Очакваме, че ще има такива и в „Лудогорец II” – тези, които не получиха минути срещу „Ботев“ (Враца) в Първа лига. Гостуванията ни досега са проблем и не се представяме на ниво в тях. Дано този път успеем да се приберем в Дупница с точков актив“, коментираха от треньорския щаб на марекчани.

В предишното си гостуване в Разград дупничани спечелиха с 2:0 на 24 май, което им осигури четвъртото място в крайното класиране и бараж за място в елита, който бе загубен от „Локомотив“ (Пд). Първият мач между двата тима този сезон също бе спечелен от „Марек“ с 1:0 на стадион „Бончук“, като дълго време това беше единственият успех на тима от Дупница през кампанията.

ДИМИТЪР ИКОНОМОВ

