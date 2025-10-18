В момента: В ход е специализирана полицейска операция в област Благоевград

На територията на област Благоевград е в ход специализирана полицейска операция по линия на пътната безопасност. Осъществява се засилен контрол за скорост, правоспособности, неправилни маневри, употреба на алкохол и наркотични вещества от водачите, отнемане на предимство на пешеходци и неправлно пресичане на пешеходци.

Очаквайте по-късно резултатите от специализираната операция. Те ще бъдат оповестени от Георги Бучков, началник група „Организация на движението, пътен контрол и превантивна дейсност“ в сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР – Благовград.