В НАВЕЧЕРИЕТО НА ДЕНЯ НА ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО! 113 семейства с дългогодишна любов подновиха брачните си обети в Разлог

В навечерието на Деня на християнското семейство в Разлог 113 семейства с дългогодишна любов подновиха брачните си обети. Двойки, които са запазили любовта си 25, 50 и 60 години, отбелязаха сребърни, златни и диамантени сватби.

Традицията е най-младото семейство в Разлог да ги дари със здравец, а след това заедно да преминат под празнична арка, за да се врекат отново един на друг. Всички положиха подписите си и в летописната книга на Община Разлог, която съществува повече от 40 години.

Спас и Елена Бащенски

„Тайната е взаимна отстъпчивост и преди да вземеш решение има една приказка: „два пъти мери, един път режи“, коментира пред БНТ Спас Бащенски, празнуващ диамантена сватба.

„60 години живеем един до друг, създадохме едно здраво семейство с две дъщери, внучета и правнуче. Пожелавам на всички много здраве, взаимна любов и отстъпчивост. Няма ли отстъпчивост и от двете страни – създават се дрязги. Обичайте се, мили деца – това е тайната на дълголетието на семейството“, сподели и съпругата му Елена Бащенска.