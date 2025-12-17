В навечерието на Коледа Библейска градина със сцената на Рождество Христово озари двора на дупнишката църква „Покров на Пресвета Богородица“

Идеята на църковното настоятелство е там да се поставят тематични фигури за всеки голям християнски празник



В навечерието на един от най-големите християнски празници Рождество Христово в дупнишката църква „Покров на Пресвета Богородица“ бе обособена Библейска градина. Това е вторият по големина храм в града след катедралния „Св. Георги Победоносец“. Припомняме, че в края на 2023 година там започна мащабна реставрация на целия иконостас, който приключи през пролетта на следващата година.

Сега, броени дни преди Рождество Христово, предстоятелят отец Добри Добрев и църковното настоятелство запретнаха ръкави и с общи усилия претвориха двора на един от най-старите храмове в района в своеобразно райско място за отдих и разходка. То привлича погледите както на местните жители, така и на гостите от други населени места.

През последните седмици беше поставена нова желязна входна врата. Когато миряните преминат през нея, по пътя към самата църква ги посрещат три големи свода, под които са подведени кипариси. До тях има поставена табела с повече информация за растенията както на български, така и на английски език. Причината за това е немалкият брой чужденци, които посещават мястото.

Вляво пък е поставена ясла, която изобразява Рождеството на Иисус Христос. От църковното настоятелство споделиха пред репортер на „Струма“, че сцената е на колела и лесно може да бъде демонтирана. Мястото обаче няма да остане празно, а там ще бъдат поставяни тематични фигури и статуи за всеки голям християнски празник. Идеята е да бъдат монтирани няколко кошера за Деня на Свети Харалмпий, както и голяма сцена за Великден, на която най-вероятно ще бъде изобразен разпнатият на кръст Иисус Христос и апостолите около него.

Отец Добри Добрев Църквата „Покров на Пресвета Богородица“



Точно срещу яслата пък се намира големият надпис „Библейска градина“. До него стои табелата с обяснение значението на градината според Стария завет.

По-нататък се намира Иудино дърво (или Дървото на Юда), като до него също стои подробен текст на български и английски език. В близост до него е подведена и палма, с която направена препратка с влизането на Исус в Йерусалим и палмовите клончета, с които местните жители го посрещат. Работещите в църквата се надяват, че през идните пролет и лято палмата ще порасне достатъчно, че да бъде подходяща както за отдих под нея, така и за снимки. Специалисти по озеленяването са им препоръчали да я покрият през настъпващата зима, за да може да оцелее студеното време у нас.

Сцената с раждането на Иисус



Още по-навътре в градината се намират нар, както и дървото на Адам и Ева. Наред с това са поставени чисто нови пейки, както и стилна коледна украса.

„Това е една мъничка благодарност към Бога за всичко това, което той е сътворил на земята. Благодарим му за всичката тази зеленина и растителност, която ни заобикаля. Всички тези храсти, дървета и цветя намират приложение в храма. Всеки човек има такъв преломен момент през живота си, в който нещо го подканя да влезе в храма и да запали една свещ. Той се моли и вижда колко е мирно и тихо. Когато обстановката в храма е чиста и подредена, предразполага към молитва. Така се вижда и нашата грижа към тази църква“, коментира отец Добри Добрев.

Той разказа какво точно е променено в красивия църковен двор, както и интересната история защо поставяме елхи за Коледа:

„Всичко в този свят е преходно. Външната врата беше доста стара и изгнила. Затова с църковното настоятелство решихме да направим нова и хубава врата. Направихме и нови алеи, защото старите вече бяха пропаднали и вече имаше тук-там и гьолчета. Имаме и лоза, която, както знаем, символизира Иисуса Христа. Вътре в иконостаса също има изобразена лоза. Алеите са по-широки, за да може хората да се чувстват по-удобно особено през лятото, когато имаме доста кръщенета и сватби. Подготвяме и една по-голяма стая, която ще се използва както за кръщенета, така и за различни беседи. За тях може би ще изградим и една голяма беседка в градината, където да разговаряме за светците и по различни теми с хората. Благодарим на Божията Майка и на църковните настоятели, които наистина се оказаха много грижовни. Те дадоха всичко от себе си за украсяването на двора. Виждаме сцената на истинското християнско семейство и рождението на нашия Спасител. Всички знаем за този прекрасен и съкровен момент в историята изобщо на Христовата църква и най-вече за радостта на целия еврейски и старозаветен народ, които са очаквали идването на бъдещия месия. Тази сцена отново ни изпълва с много радост и светли чувства и ни връща в онзи момент, в който Спасителя на света се е родил. Виждаме горе Витлеемската звезда, както и борчетата.

Библейската градина

Дървото на Юда Голямата стая, която ще служи за кръщенета и беседи



Тук ще вметна защо се слага елха. Има едно такова поверие, което е светско, но все пак се вписва в тази картина. Всички дървета, растения и животни са дошли да се поклонят на нашия Спасител, когато се е родил – точно затова е и Библейската градина. Обаче, когато дошла елхата, понеже тя боцка, другите дървета са казали: „Мини настрани, защото ще убодеш бебето“. И именно защото е най-презряна, тя е предпочетена и когато празнуваме Рождество Христово, има елха. И под нея слагаме подаръците“.

Отец Добри Добрев пожела на всички българи светли празници, здраве и радост: „Предстои ни един от най-хубавите християнски празници. Пожелавам на всички да имат тази Витлеемска радост, която е имала Божията майка да може да види родения Син и Спасител на света Христос. Нека и ние имаме в сърцата си тази радост. Но за нея малко или много трябва все пак да се погрижим – посещавайки богослуженията в храма, запалвайки свещичка и да се помолим. Това ни прави единни, когато се молим един за друг“.

ДИМИТЪР ИКОНОМОВ



