В навечерието на ремонта стадионът в Огняново се сдоби с име – кръстиха го на местната футболна легенда Георги Бумбаров

Името на Георги Бумбаров – дългогодишен президент на местния футболен клуб „Левски – Огняново“, който почина на 1 октомври тази година, ще носи стадионът в Огняново. Решението бе взето на сесия на ОбС – Гърмен, а предложението дойде от съветника Красимир Пендев.

Според вносителя на докладната приживе Г. Бумбаров многократно е подпомагал материално клуба, а именуването на стадиона, който до момента е без име, ще е израз на уважение към делото на спортния деятел.

Решението на съветниците бе прието радушно от жителите на Огняново, където името на Георги Бумбаров е синоним на работохолизъм и безусловна любов към спорта.

Междувременно общината изготви инвестиционно намерение за основен ремонт на стадиона в Огняново, прекара го през екоинституциите, получи и разрешително за строеж, но за финансирането се надява на Министерството на младежта и спорта, пред което кандидатства по проект. Стадионът е с лоша и на места напълно липсваща тревна настилка, отводняване на терена няма, вратите са самоделни и опасни за спортистите, ползваната за съблекалня едноетажна постройка е в изключително лошо състояние, няма изградена и нито една тоалетна, описа състоянието на спортното съоръжение кметът на общината Феим Иса.

Стадионът в Огняново в момента изглежда доста окаяно

Плановете са за изграждане на нова двуетажна битова сграда с ВИП ложа с 50 седящи места, офиси, санитарни помещения и др. Трибуни за 670 жители, изграждане на подпорна стена, помпена станция и дори клубен магазин ще изградят новия облик на стадиона в Огняново.

ВАНЯ СИМЕОНОВА