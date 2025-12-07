В НАВЕЧЕРИЕТО НА 8 ДЕКЕМВРИ: ЮЗУ студентите ще празнуват в благоевградски дискотеки, Банско, къща за гости в Лещен…

В Стопанския факултет организират парти за над 150 човека

ЮЗУ студенти избират да празнуват предстоящия празник 8 декември в благоевградски дискотеки, в Банско, в къщи за гости… а немалка част няма да ходят на купон, установи проучване на „Струма“.

Така например второкурсници по английска филология споделиха, че са решили да се веселят в кръчма в Благоевград. Кувертът е 50 лв. и включва салата, сухи мезета, основно ястие… Възнамеряват да продължат партито си в дискотека, която в чест на студентите ще е без вход, а заключението бе, че сума от 100 лв. е напълно нормална и приемлива за отбелязването на празника.

Част от второкурсниците по английска филология /сн. 1/ и техни колеги от 1 курс /сн. 2/



„Аз лично съм от Банско и ще бъдат там, като няма да имам разходи за нощувки. А иначе в зависимост от заведенията и възможностите купонът в Банско излиза средно по 1000 лв.“, сподели първокурсничката по английска филология Мария, нейни колеги пък пресметнаха, че ако не се брои спането, то всички разходи ще са най-много към 500 лв.

Че няма да празнуват, тъй като са и лично, и професионално ангажирани, споделиха магистри по „Начална и предучилищна педагогика“, които в преобладаващата си част са действащи учители.

Магистри по „Предучилищна и начална училищна педагогика” малко преди лекцията при проф. Дянкова



Впечатление направи, че въпреки ранния сутрешен час и края на работната седмица вчера немалко от избралите да наградят знанията си бяха в една от залите за лекция при проф. д-р Гергана Дянкова.

Раздвоени в нагласите си бяха второкурсници от „Връзки с обществеността“. Някои споделиха, че няма да се отдадат на веселба, други пък залагат на купон в дискотека с прогнозна цена от 200 лв.

Отношение по темата взе и преподавателката гл. ас. д-р Любомира Христова, при която по същото време второкурсниците имаха занятия. Тя коментира, че ще отбележи 8 декември с малък кръг приятели – бивши студенти, за да си припомнят „старите години” и да си поговорят за бъдещето. Тя пожела на студентите винаги да гледат напред, да имат цели, мечти и повече поводи за празници, и не на последно място – успешно да се справят с предстоящата изпитна сесия през януари.

Част от второкурсниците по социология по време на занятия с гл. ас. д-р В. Велева

Анастасия от Украйна /вляво/ и Яна от Молдова разказаха за предстоящото парти в студентското общежитие



В съседната зала пък имаше второкурсници по социология, които също не дадоха еднозначен отговор. Че купонът ще е с голяма компания в студентските общежития, разясниха Анастасия от Украйна и Яна от Молдова. Техен колега пък разказа, че ще празнува със съпругата и приятели.

„Ще бъдем в къща за гости в Лещен. Това ни беше най-евтината оферта. Заделил съм и мисля да похарча не повече от 150 лв.“, каза четвъртокурсникът по туризъм Денислав и допълни, че най-вероятно това ще е и последният му студентски празник.

На фона на групичките, които ще бъдат с приятели и колеги, в Стопанския факултет организират общо парти. То ще е в популярно благоевградско заведение, като кувертите са по 60 лв., оказа се, че инициативата е напът да се превърне в традиция.

Второкурсници от „Връзки с общественността“ с гл. ас. д-р Л. Христова

„За първи път празнувахме заедно през 2017 г., след което преди две години. Запълнихме благоевградско заведение, беше прекрасно. И студенти, и преподаватели бяха доволни – имаше томболи и награди. Сега за поредна година по инициатива на студентите организираме общо парти. Още със започването на учебната година те изразиха това свое желание. Към момента са записани над 150 човека. Имаше и още желаещи, но за съжаление не мога да прогнозирам колко места да ангажирам месец и половина предварително. Затова сме си поставили една по-смела цел – за следващия студентски празник да запазим едно цяло заведение с 300 места и съответно да присъстват колеги не само от Стопанския факултет, но и от други факултети, и да празнуваме заедно“, каза организаторът на партито, преподавателката в катедра „Туризъм“ гл. ас. д-р Любомира Пинелова.

Денислав и негова колежка в уютно декорирания кът на втория етаж в Осми учебен корпус



А за задружността в Стопанския факултет свидетелства и фактът, че студенти, преподаватели и служители от администрацията обединиха усилия и заедно създадоха празнична атмосфера. На първия етаж при централния вход на Осми учебен корпус е обособен уютен кът с истинско пиано, декорации и рамка за снимки за 8 декември. Духът на предстоящите коледни празници цари и на втория етаж, а работилничките и инициативите продължават. След студентското ще има и предколедено парти.

А иначе със заповед на ректора проф. д-р Николай Марин 8 декември /понеделник/ е обявен за неприсъствен за членовете на академичния състав, работниците и служители на Югозападния университет.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА