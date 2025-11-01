В Национален парк „Пирин“! Откриха мъж, обявен за починал преди години

На 30 октомври служители на парковата охрана към Дирекция „Национален парк Пирин“ при извършена проверка установиха незаконно бивакуване на територията на парка. На място е открит и извършителят на нарушението.

При опит на служителите да извършат проверка и да поискат лични документи, необходими за съставяне на констативен протокол и акт за административно нарушение, лицето е проявило агресия. Поради възникналата опасност е потърсено съдействие от органите на МВР.

След пристигането на полицейския екип е установено, че лицето не притежава лични документи и е отведено в РУ – Банско за установяване на самоличността. В резултат на извършената проверка е станало ясно, че лицето е било обявено за изчезнало и впоследствие – обявено от съда за починало.