В област Благоевград: Въведено е реверсивно движение в участъка от път E79 София – Кулата, при връзката на първокласния път с АМ „Струма“ и пътен възел „Симитли“

В област Благоевград е въведено реверсивно движение в участъка от път E79 София – Кулата, при връзката на първокласния път с АМ „Струма“ и пътен възел „Симитли“. Целта е улесняване на пътуването за почивните дни. Осигурени са две ленти в посока „Кулата“ и една – в посока София.

При натоварен трафик и по преценка на „Пътна полиция“ може да бъдат въвеждани и други промени в организацията на движение, за улеснение на пътуването и гарантиране на безопасността.

От „Гранична полиция” дадоха информация и за трафика на границите.

Гърция

В РДГП – Смолян е получена информация от гръцките гранични власти, че близо до бившия пункт Капитан Петко Войвода – Орменион на гръцка територия има стачна блокада и товарни автомобили няма да бъдат допускани на вход и изход от България.

Турция

Изключително натоварено е на ГКПП „Капитан Андреево” и на ГКПП „Лесово” на изход за товарни автомобили.

Сърбия

Интензивен е трафикът на ГКПП „Калотина” вход за леки автомобили.

Трафикът е нормален на граничните преходи с Румъния и на всички ГКПП със Северна Македония.