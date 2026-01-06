В Огняново р. Канина скри задълго кръста на Богоявление

Традиционно жители на благоевградското с. Логодаж се събраха да отбележат Богоявление на брега на яз. „Стойковци” – хем да погледат и получат благословия от свещеника, хем после да пийнат. Тук битката за кръста бе кратка и без блъсканици, защото във водата нагазиха само 3-ма юнаци. Пръв успя да го хване Иван Флориков, който веднага го предаде в ръцете на най-възторжения си зрител – синчето му Йоан.

Най-тържествено като че ли бе организацията на Богоявленския ритуал в Струмяни, където участниците се облякоха в еднакви блузи с народни шевици и донесоха огромно знаме. Никола Костов демонстрира най-голяма бързина и ориентация във водата и за отрицателно време вдигна над главата си Богоявленския кръст.

За разлика от него, в гърменското с. Огняново битката за кръста бе продължителна и доста епична. Тук в надпреварата се включиха 15 деца, младежи и мъже, които много дълго търсиха къде точно в Канина е потънала светинята. Активно в диренето се включи и публиката с гръмогласни подсказки кой от участниците с коя ръка къде точно да бръкне. По някое време ентусиазмът в част от участниците се изпари и докато наблюдаваха отвисоко боричкането на малчуганите в краката им, кръстът изведнъж се появи в ръцете на Иван Базунчев. Общинският кмет Феим Иса награди с парични суми всеки от участниците, пожелавайки им здраве и успехи през новата година, а специална парична награда на Базунчев връчи и бизнесменът Кирил Малев.

