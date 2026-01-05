В Орлин махала спазиха традицията и се събраха около скарата по празниците

В Орлин махала спазиха традицията и се събраха около скарата на Лъчезар Георгиев (в средата на сн. 1), за да посрещнат коледно-новогодишните празници. Синът на популярния майстор бояджия Иван Георгиев-Чолата организира веселбата направо на улицата пред дома си, а към задължителните кебапчета и кюфтета съседите прибавят салати, туршии, ракия и вино, собствено производство.



Местната компания (сн. 2) отново подсилиха завърнали се гастарбайтери от Германия, Англия, Италия… Наздравиците и хубавата музика с часове огласяха квартала, вкусна мръвка и добра дума получиха всички преминаващи през територията на купона, продължил до късно вечерта.

ИВАН ДЕЛЧЕВ