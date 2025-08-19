В оспорван финал! Хаджидимовските ловци излъчиха шампиона в стрелбата по панички, братът на бившия еврокомисар Мария Габриел остана трети

Хаджидимовските ловци спазиха традицията и отново проведоха августовския турнир по стрелба по панички, с който за 15-и пореден път загряха за новия сезон по ловните полета. Събитието пак събра немалко авджии и зрители в местността Мамулите, не бяха малко и тези, които съжаляваха, че заради различни ангажименти не успяха да присъстват. Надпреварата протече в няколко рунда, като за коректността и спазването на всеки детайл от правилата следеше дългогодишният арбитър Георги Мишкаров, който от скоро е и председател на местната дружинка. Нейният секретар Димитър Парасков, който оглавява УС на ФК „Места“, помагаше за коректното обобщаване на финалните резултати. Самият футболен шеф той се включи в надстрелването, заемайки четвъртата позиция с 3 наказателни точки. След оспорвани серии и много емоции финалът изправи един срещу друг Григор Милушев, Иван Петков и Борис Неделчев. Класирането бе подредено с фотофиниш, след като до последната права тримата вървяха с абсолютно равни показатели. В крайна сметка без нито един пропуск победата грабна Ив. Петков. След него с една грешка се нареди ветеранът Гр. Милушев, а трети остана Б. Неделчев, братът на бившия еврокомисар Мария Габриел, който сгреши два пъти.

Най-точният стрелец Ив. Петков Събитието за поредна година протече при масов интерес Призьорите от челната тройка с председателя на хаджидимовската дружинка Г. Мишкаров в (средата) и нейния секретар Д. Парасков (вдясно)

Всички призьори получиха специални грамоти и награди ловни принадлежности, които да им бъдат полезни за предстоящата ловна кампания.

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ





